Kuşadası'nda Hentbol Türkiye Şampiyonası Başladı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi, Anadolu Yıldızlar Ligi Osman Bayrakdar Sezonu Hentbol Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya başladı. Pazar gününe kadar sürecek olan final müsabakalarına Türkiye'nin 18 şehrinden 24 takım katılıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Osman Bayrakdar Sezonu Hentbol Türkiye Şampiyonası Kuşadası'nda başladı. Türkiye'nin 18 şehrinden 12 kız ve 12 erkek olmak üzere toplam 24 takım ile 380 sporcunun katıldığı şampiyonada büyük çekişmeye sahne olan maçlar Kuşadası Spor Salonu'nda oynanıyor. Şampiyonada kız ve erkekler kategorisinde birincilik kupasını havaya kaldıracak olan takımlar, 27 Ağustos pazar günü oynanacak final maçlarında belli olacak.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu yaptığı açıklamada, "Aydın ve Kuşadası olarak bu güzel spor organizasyonuna ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Müsabakalarda sporcular arasındaki mücadelenin salona dostluk ruhuyla yansıyacağından eminiz. Herkesi genç sporcularımızın enerjisini ve azmini desteklemek, rekabetin ve sporseverliğin coşkusunu yaşamak üzere Kuşadası Spor Salonu'na bekliyoruz" diye konuştu. - AYDIN