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Kuşadası'nda altyapılar iyileştiriliyor

Kuşadası'nda altyapılar iyileştiriliyor

Spor Haberleri

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde 2 okulda yapımına başlanan ve geleceğin futbol şampiyonlarının yetişeceği halı sahalar, gençlerin kullanımına hazır hale getirildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde 2 okulda yapımına başlanan ve geleceğin futbol şampiyonlarının yetişeceği halı sahalar, gençlerin kullanımına hazır hale getirildi.

Aydın'da sporun tabana yayılması ve yaygınlaştırılması hedefiyle çalışmalarına aralıksız devam eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, il genelindeki alt yapıları da güçlendiriyor. Bu çerçevede birçok okul ve mahalleye, kurumlarla yapılan iş birlikleri ile Aydın genelinde 129 halı sahanın yapımı gerçekleştirildi. Gençlerin daha iyi şartlarda spor yapabilmesi amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından spor yatırımları çerçevesinde 80 adet, belediyeler işbirliği ile 49 adet halı saha yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin spora teşvik edilmesi amacıyla sosyal aktivite alanlarının oluşturulması amacıyla Aydın'da da yürütülen faaliyetler çerçevesinde ise Kuşadası'nın Davutlar Feriha Ruhi Karakaş İlkokulu ve Kuşadası Anadolu Lisesi'ne yapılan halı sahalar hizmete hazır hale geldi. Kısa sürede tamamlanan çalışmalar sonunda hayata geçirilen halı sahalar, tamamlanarak gençlerin hizmetine sunulurken, geleceğin futbol şampiyonları halı sahalarda yetişecek. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kuşadası Gençlik Aydın Spor Spor Haberler

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