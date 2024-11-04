Üye Girişi
Haberler

Kuşadası'nda 35. Geleneksel Altın Zar Tavla Şampiyonası Gerçekleşti

Kuşadası'nda 35. Geleneksel Altın Zar Tavla Şampiyonası Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geleneksel Altın Zar Tavla Şampiyonası, Kuşadası'nda yapıldı. Turnuvanın geliri, orman yangınlarının ardından bölgenin tekrar yeşillendirilmesi için kullanılacak. Şampiyonu Güray Emre oldu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bu yıl 35.'si gerçekleştirilen Geleneksel Altın Zar Tavla Şampiyonası'nda zarlar şampiyonluk için atılırken, turnuvanın geliri ise Kuşadası'nda yanan ormanların tekrar yeşillendirilmesi için harcanacak.

Kuşadası Lions Kulübü tarafından bu yıl 35.'si gerçekleştirilen Geleneksel Altın Zar Tavla Şampiyonası, yoğun bir katılımla tamamlandı. Gün boyu süren ve heyecan dolu anlara sahne olan turnuvada, katılımcılar kıyasıya mücadele etti. Şampiyonanın sonunda kazananlara ödülleri ve kupaları törenle takdim edildi. Bu yılın şampiyonu Güray Emre olurken, ikinciliği Tuğrul Sezgin, üçüncülüğü ise Kemal Uyanık kazandı.

Kulübün Dönem Başkanı Berna Yılmaz, şampiyonada elde edilen tüm gelirin Kuşadası'nda yanan ormanların tekrar yeşillendirilmesi için kullanılacağını açıkladı. Turnuvaya katılan tüm sporcular ve destek verenlere teşekkür eden Yılmaz, bu tür etkinliklerin hem dayanışma ruhunu pekiştirdiğini hem de çevre bilincini artırdığını vurguladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Kayyumlar sonrası AK Parti'den ilk açıklama! 127. maddeye dikkat çekildi

AK Parti, kayyumlara 127. maddeyi gerekçe gösterdi

 Kayyum kararları sonrası İmamoğlu, Bahçeli ve Kurtulmuş'tan randevu istedi

Kayyum kararları sonrası İmamoğlu'ndan sürpriz hamle

 Kayyum atanan belediye binasının önünde skandal sözler

Kayyum atanan belediye binasının önünde skandal sözler
Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Silahlı saldırıya uğrayan belediye başkanı hayatını kaybetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırıkkale Belediye Başkanı hangi partiden? Ahmet Önal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Beşiktaş- Malmö maçı ne zaman? Beşiktaş- Malmö maçı saat kaçta, hangi kanalda? Mike Tyson- Jake Paul maçı ne zaman? Mike Tyson- Jake Paul maçı saat kaçta, hangi kanalda? FED FAİZ KARARI KASIM 2024 | Faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 4 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 4 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! 2025 IMEI AÇTIRMA ÜCRETİ! IMEI açtırma ücreti ne kadar olacak? IMEI ücreti belli oldu! Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen hangi partiden? Hilmi Şen ne zaman göreve başladı? Galatasaray Tottenham maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları ne kadar? MAÇ BİLETİ AL! 10 Kasım resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 10 Kasım okullar, iş yerleri ve üniversiteler yarım gün mü, tatil mi? 2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? 2025 asgari ücret tahminleri!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.