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Kuşadası Efeler Gençlik Kampı, 2024 Ulusal Kamp Dönemi'ne başladı

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Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kuşadası Efeler Gençlik Kampı, 24 Haziran-17 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 2024 yılı Ulusal Kamp Dönemi için gençleri ağırlamaya başladı. Kamp süresince gençlere deniz ve havuz keyfi sunulurken, çeşitli spor ve etkinliklerle dolu dolu bir program da hazırlandı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kuşadası Efeler Gençlik Kampı, 24 Haziran-17 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 2024 yılı Ulusal Kamp Dönemi için gençleri ağırlamaya başladı. Kampın açılışı, 24 Haziran'da ülkemizin çeşitli bölgelerinden gelen 160 öğrencinin katılımı ile başladı.

Ulusal Kamp Dönemi boyunca öğrencilere deniz ve havuz keyfi sunulurken, çeşitli spor ve etkinliklerle dolu dolu bir program da hazırlandı. Kamp süresince gençler, futbol, basketbol, voleybol, geleneksel okçuluk, floor curling, masa tenisi, bocce, bisiklet gibi çeşitli spor dallarında kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklar. Ayrıca el sanatları, ebru çalışmaları, akıl-zeka oyunları, matrak ve halk oyunları gibi etkinlikler de programda yer alıyor.

Kuşadası Efeler Gençlik Kampı, öğrencilere fiziksel aktivitelerin yanında sosyal becerilerini geliştirmelerine ve yeni arkadaşlıklar kurmalarına da imkan tanıyor. Hem eğitici hem de eğlenceli bir deneyim sunan Kuşadası Efeler Gençlik Kampı, gençlerin yaz tatili dönemini en verimli şekilde geçirmeleri için ideal bir ortam sağlıyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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