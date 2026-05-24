Almanya'dan dünya şampiyonluğuyla döndü, Türkiye'nin gururu oldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden fitness eğitmeni ve vücut geliştirme sporcusu Sevilay Akseller, Almanya'da düzenlenen W.A.F Universe World Championship'te 'Miss Bodybuilding' kategorisinde dünya şampiyonu oldu ve şampiyonlar şampiyonu unvanını kazandı.

Almanya'nın Speyer şehrinde, geçen ay W.A.F Universe World Championship yarışması düzenlendi. Dünyanın farklı ülkelerinden yaklaşık 100 sporcunun yer aldığı yarışmaya Kuşadası'ndan Sevilay Akseller de katıldı. Milli Takım sporcusu da olan Sevilay Akseller, yarışmanın 'Miss Bodybuilding' kategorisinde dünya şampiyonu oldu. Akseller ayrıca şampiyonlar şampiyonu unvanını da kazandı.

"Bir sonraki hedefim Pro Card kazanmak"

Almanya'daki yarışmaya 6 ay boyunca çok sıkı bir tempoda hazırlandığını belirten Sevilay Akseller, "Benim için zor bir süreçti. Çünkü yurt dışı yarışmaları her zaman zor ve stresli oluyor. Ülkemi yurt dışında başarıyla temsil ettiğim için kendimle gurur duyuyorum. Şimdiki amacım bir süre dinlendikten sonra, Uluslararası Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu'nun (IFBB) verdiği Pro Cardı kazanıp, profesyonelliğe adım atmak için yeniden yarışmalara hazırlanacağım. Ayrıca bu sporu yapanların masrafları da çok fazla oluyor. Bu nedenle sponsor arıyorum. Buradan fitness yapmak isteyen kadınlara ve erkeklere de tavsiyelerde bulunmam gerekirse, kaslı bir vücuda sahip olmaktan korkmasınlar. Fitness, insan anatomisine katkısı olan bir spor" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
