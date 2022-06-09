Kurumlarda şampiyon Milli Eğitim - Haberler

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Kurumlarda şampiyon Milli Eğitim

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kurumlarda şampiyon Milli Eğitim

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği Kurumlar arası Voleybol Turnuvası 6 Mart Spor Salonunda oynanan Final Müsabakası ile sona erdi.

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği Kurumlar arası Voleybol Turnuvası 6 Mart Spor Salonunda oynanan Final Müsabakası ile sona erdi. Nefes kesen müsabakaların sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü şampiyon olurken, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ikinci, Emniyet Müdürlüğü üçüncü ve Isparta E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu dördüncü oldu. - ISPARTA

İhlas Haber Ajansı / Spor

voleybol gençlik Isparta Spor Haberler

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