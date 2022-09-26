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Kurumlar arası voleybol turnuvası başlıyor

Spor Haberleri

Kurumlar arası voleybol turnuvası başlıyor

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kurumlar arası voleybol turnuvası organize ediliyor.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kurumlar arası voleybol turnuvası organize ediliyor.

Kamu kurum ve kuruluşları personellerinin daha sağlıklı yaşamaları, iş verimliliğinin artırılması, kurumlar arası sosyal ilişkilerin daha sıkı hale getirilmesi ve spor bilincinin tüm yaş gruplarına aktarılabilmesi amacıyla düzenlenen Kurumlar Arası Voleybol Müsabakaları 4 Ekim 2022 Salı günü 18 Temmuz Spor Salonu'nda başlayacak.

Amatör Spor Haftası etkinliklerinde yapılacak olan Kurumlar Arası Voleybol Turnuvasına katılmak isteyen kurumlar takım listelerini Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne 30 Eylül 2022 Cuma günü mesai saati bitimine kadar elden teslim edecekler. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

voleybol gençlik Düzce Spor Haberler

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