Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu Çankırı-Ankara Etabı Başladı

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlediği Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Çankırı- Ankara etabı başladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (SAMKON) tarafından gerçekleştirilen 2. Uluslarası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu, Çankırı- Ankara etabıyla devam ediyor. Samsun'dan start alan turda Türkiye, Belçika, Almanya, Japonya, İran, Eritre, Kazakistan, İsviçre, Filipinler, Fransa, Hollanda, Ukrayna, Avustralya, Brezilya, Büyük Britanya, Portekiz, İspanya ve Venezuela'dan katılan 8 takım ile 115 profesyonel sporcu sürüş yapıyor. Turun ilk etabında bisikletçiler Samsun-Yakakent arasında 151,1 kilometre pedal çevirdi. Turun ikinci etabında ise Havza-Amasya arasında 133,7 kilometre yol kateden bisikletçiler, Amasya'dan start alan üçüncü etap turunda ise 163,6 km pedal çevirerek Çorum'a ulaştı. Tur, Çorum'un ardından Çankırı- Ankara etabı ile devam etti. Çankırı Kent Meydanında start alan bisikletçiler, Ankara'ya ulaşmak için pedal çevirmeye başladı.

"8 ülke, 110'dan fazla yabancı sporcu ve Türk Milli Takımı'ndan da gelenler var"

Sürüşle ilgili bilgi veren SAMKON Başkan Yardımcısı Harun Kurt, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs'ta ilk adımı attığı ve Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmış olduğu Samsun'dan Ankara'ya giden güzergahta tekrar o milli ruhu canlandırmak adına SAMKON olarak bir organizasyon düzenledik. Geçen seneki ulusal çaptaki başarısından dolayı bu sene de uluslararası kategoriye alındı. Toplam 4 gün süre turda 600 kilometre, 4 etap ve her etabın kendine göre ödülleri ve yarış standartları var. Sonunda ise tüm yarışın bir kazananı olacak. İnşallah ilerleyen senelerde gelenekselleşir. Çocuklarımıza da bisiklet sporunu sevdirerek gelecek nesillerin bisikleti sevmelerini hedefliyoruz. 8 ülke, 110'dan fazla yabancı sporcu ve Türk Milli Takımı'ndan da gelenler var. Japonya, Kazakistan, Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, İran, Kırgızistan gibi birçok ülkeden takımlar yarışmakta. İnşallah Ankara'da bitireceğiz" ifadelerini kullandı. - ÇANKIRI