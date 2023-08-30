Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu Başladı

SAMSUN (İHA) – Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) tarafından Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına ithafen Samsun'dan başlayıp Ankara'da sona erecek "Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu" bugün düzenlenen etkinlik ile start aldı.

Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu, 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun Tütün İskelesi'nden karaya ayak bastığı noktadan başladı. Cumhuriyet'in ilk meclis binasında son bulacak turda, onlarca profesyonel bisikletçi 4 etapta yarışacak. Etkinlik kapsamında Samsun'dan hareket eden milli bisikletçiler 4 günün sonunda Ankara'ya ulaşacak.

Kurutuluş Yolu Bisiklet Turu, toplam 600 km uzunluğunda olup, Havza, Amasya, Çorum ve Çankırı gibi tarihi ve kültürel değerlere sahip bölgeleri kapsayacak şekilde 4 gün 4 etap halinde devam edip, Kahramankazan'da sonlanacak. Tur boyunca kurulacak etkinlik ve kültür çadırları, konserler, Milli Mücadele ruhunu yeniden canlandıracak ve genç nesillere bu önemli dönemi aktaracak bir platform sunacak.

4 gün sürecek olan bisiklet turunda; 4 etapta, 100 bisikletçi 600 kilometre pedal çevirecek. Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu organizasyonu ile çocuk bisikletçiler de kendi yaşıtlarıyla 1 kilometre pedal çevirerek yarıştı. SAMKON ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikler, vatandaşlar tarafından da yoğun ilgiyle karşılaştı.

Aşçı: "Etkinliğimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'na denk gelmesi bizim için de ayrıca bir keyif oldu"

Bisiklet turunu Zafer Bayramı'nda yaptıkları için de gurur duyduklarını ifade eden SAMKON Genel Başkanı Hasan Kaya Aşçı, "Etkinliğimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'na denk gelmesi bizim için de ayrıca bir keyif oldu. Memleketimiz açısından da güzel bir etkinlik oldu. Valimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve milletvekillerimiz ile birlikte resmi törenlerin ardından buradaki etkinliğimize katıldık. İlk önce hep beraber profesyonel bisikletçilerimizi yollarına uğurladık. Sonra da 5, 7, 9 ve 13 yaşlarındaki miniklerimizi bisiklete heveslendirmek için güzel bir yarışma düzenledik. Yoğun bir ilgiyle etkinliklerimiz devam ediyor" dedi.

"Gelecek seneye şimdiden hazırlanıyoruz, uluslararası bir etkinlik olacak"

Gelecek yıl daha kapsamlı ve uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapacaklarını dile getiren Hasan Kaya Aşçı, "Bisiklet yolunda denk gelen okullara periyodik şekilde bisiklet vereceğiz. Sosyal sorumluluk projemizle güzergah üzerindeki köy okullarına özel bir ziyaret gerçekleştireceğiz. Eğitime katkı sağlamak amacıyla, bu köy okullarına ulaşarak toplamda 400 adet bisiklet hediye edeceğiz. Böylece, çocukların bisikletle tanışmasını ve sporun güzelliklerini keşfetmelerini sağlayarak onlara unutulmaz bir hediye sunacağız. Samsun'da SAMKON olarak Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun ilkini gerçekleştirdik. Gelecek sene ise bu organizasyonu uluslararası boyutta yapacağız. Sadece Türkiye ile sınırlı değil, dünya çapında olacak. Bugünkü heyecan ve desteklerle birlikte gelecek seneye de şimdiden hazırlanacağız" diye konuştu.

Profesyonel sporcuların yarış startında konuşan Samsun Valisi Orhan Tavlı ise "Öncelikle 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, Cumhuriyet'in meşalesinin yakıldığı Samsunumuzdan, kuzeyin yıldızından Ankara'ya Gazi Meclisimize kadar gidecek olan bu bisiklet turunda tüm sürücülere kazasız sürüşler ve iyi pedallamalar diliyorum. Kuzeyin Yıldızı Samsun'dan tüm Türkiye ve Ankara'ya selam olsun. Turumuz, hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Bisiklet turundan bugün startı verilen ilk tur olan Samsun-Havza etabının (161 km) yanı sıra Havza-Amasya (126 km), Amasya-Çorum (123 km) ve Çankırı-Ankara (151 km) etabı ile devam edecek. 4 gün ve 4 etabın sonunda sporcular Kahramankazan'da düzenlenecek final programında ödüllerine kavuşacaklar. - SAMSUN