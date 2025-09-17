Haberler

Kürşad Zorlu'dan Karabağ'a Tebrik

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini alan Azerbaycan'ın Karabağ Futbol Kulübü'nü tebrik etti ve bu başarının bağımsızlık mücadelesinin spordaki yansıması olduğunu belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçta ilk galibiyetini alan Azerbaycan'ın Karabağ Futbol Kulübü'nü tebrik etti.

Zorlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Karabağ'ın Benfica karşısında Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldığını anımsattı.

Paylaşımında, Karabağ Kulübü'nün düşman işgalinden kurtarılan Ağdam kentinde, işgal öncesi maçlarını oynadığı alanda çektiği bir videoya da yer veren Zorlu, şunları kaydetti:

"Bu başarı, zaferle taçlanan bir bağımsızlık mücadelesinin spordaki tecellisidir. Azatlıktan birkaç gün sonra bu videoyu çekmiştim. Bakın Karabağ futbolunda nereden nereye gelinmiş. Gurur verici. Yürekten kutluyorum."

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Spor
Selçuk Bayraktar tarih verdi: Çelik Kubbe'yi tam kapasite oluşturmuş olacağız

Bayraktar tarih verdi! Türkiye'nin üzerinde kuş uçurtmayacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cami hocasından kendisini tedavi eden fizyoterapiste: Namazını kıldın evine git

Hocanın soluğu yanında alan adama verdiği tepki bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.