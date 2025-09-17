Kürşad Zorlu'dan Karabağ'a Tebrik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçta ilk galibiyetini alan Azerbaycan'ın Karabağ Futbol Kulübü'nü tebrik etti.

Zorlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Karabağ'ın Benfica karşısında Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldığını anımsattı.

Paylaşımında, Karabağ Kulübü'nün düşman işgalinden kurtarılan Ağdam kentinde, işgal öncesi maçlarını oynadığı alanda çektiği bir videoya da yer veren Zorlu, şunları kaydetti:

"Bu başarı, zaferle taçlanan bir bağımsızlık mücadelesinin spordaki tecellisidir. Azatlıktan birkaç gün sonra bu videoyu çekmiştim. Bakın Karabağ futbolunda nereden nereye gelinmiş. Gurur verici. Yürekten kutluyorum."