Kürekte 19 ve 23 yaş altı dünya şampiyonaları İtalya'da yapılacak

Kürekte 19 ve 23 yaş altı dünya şampiyonaları, İtalya'nın Varese şehrinde düzenlenecek.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 25 Temmuz Pazartesi günü başlayacak 23 Yaş Altı Kürek Dünya Şampiyonası, 30 Temmuz Cumartesi günü sona erecek.

Organizasyonda Türkiye adına hafif kilo ümit erkekler iki çifte (BLM2x) kategorisinde Enes Gök-Şefik Çakmak, hafif kilo ümit kadınlar tek çiftede (BLW1x) Elis Özbay, hafif kilo ümit kadınlar iki tekte (BLW2-) Ebru Akınal-Eda Erkan yarışacak.

19 Yaş Altı Dünya Şampiyonası ise 27-31 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu organizasyonda Türkiye'yi genç erkekler iki tekte (JM2-) Aytimur Selçuk-Enes Biber, genç erkekler iki çifte (JM2x) kategorisinde

Ahmet Ali Kabadayı-Halil Kaan Köroğlu ve genç erkekler dört tek dümencili (JM4+) yarışında Alper Şevket Eren- Cevdet Ege Mutlu-Eren Akbaş-Yasin Şen-Ege Büyükçetin temsil edecek.