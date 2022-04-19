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Kürekler, Bahar Kupası Yarışları'nda çekilecek

AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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Kürekler, Bahar Kupası Yarışları'nda çekilecek

Bahar Kupası Kürek Yarışları, Sakarya'da düzenlenecek.

SAKARYA (AA) - Bahar Kupası Kürek Yarışları, Sakarya'da düzenlenecek.

Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre organizasyon, 29 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde Sapanca Gölü'nde yapılacak.

Yarışlar, bin ve 2 bin metre mesafelerinde küçükler, yıldızlar, gençler, master, deniz küreği 19 yaş altı, deniz küreği master ve deniz küreği büyükler kategorilerinde gerçekleştirilecek.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Sapanca Gölü, Türkiye, Sakarya, Kürek, Spor, Haberler

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