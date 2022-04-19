Kürekler, Bahar Kupası Yarışları'nda çekilecek
AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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Bahar Kupası Kürek Yarışları, Sakarya'da düzenlenecek.
SAKARYA (AA) - Bahar Kupası Kürek Yarışları, Sakarya'da düzenlenecek.
Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre organizasyon, 29 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde Sapanca Gölü'nde yapılacak.
Yarışlar, bin ve 2 bin metre mesafelerinde küçükler, yıldızlar, gençler, master, deniz küreği 19 yaş altı, deniz küreği master ve deniz küreği büyükler kategorilerinde gerçekleştirilecek.
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor