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Kürek Milli Takımı'nın Hazırlık Kampı Köyceğiz'de Düzenlenecek

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Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen hazırlık kampı, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde gerçekleştirilecek. Kamp kadrosunda 15 milli sporcu yer alacak.

Kürek Milli Takımı'nın hazırlık kampı, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenecek.

Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre, 4-26 Aralık tarihlerinde yapılacak kampa 15 milli sporcu davet edildi.

Kamp kadrosunda yer alan milli kürekçiler şöyle:

Ahmet Ali Kabadayı, Ahmet Erdem, Alper Şevket Eren, Aydın İnanç Şahin, Aytimur Selçuk, Cevdet Ege Mutlu, Ebru Akınal, Elis Özbay, Enes Biber, Enes Gök, Giray Yazçayır, Gökmen Kaan Sezer, Halil Kaan Köroğlu, Yiğit Yaşar Doğruok, Yusuf Ziya Ateş.

Kaynak: AA / Spor

Köyceğiz Muğla Spor Haberler

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