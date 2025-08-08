Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk: Olimpiyatlarda Bayrağımızı Çektirmeliyiz

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, Türkiye'nin olimpiyatlarda büyük başarılar elde etmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, sporculara yönelik bütçelerinin tamamının onlara ait olduğunu ve organizasyon yeteneklerinin yüksek olduğunu ifade etti.

Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk: Bizim olimpiyatta bayrağımızı çektirmemiz lazım

'Bizim bütün bütçemiz sporculara ait'

'Artık en üst seviyeye çıktık'

'Dünya kürek tarihinde ilk kez projeye yarış verildi'

'Ülke olarak çok pratiğiz ve ciddi bir organizasyon yeteneğimiz var'

'Sporcuların, hepsinin annesi, babasında benim direkt telefonum vardır'

'Biz iki üç saat önce yarıştan çekilmeyi düşünüyorduk'

Rakip ülkelerden övgü

'Dört sene sonra umuyorum büyüklerde de başarı yaşayacaklar'

'Futbolun Brezilya'sı neyse deniz küreğinin Türkiye'si o olması lazım'

'Bizim ciddi anlamda amatör spora yönelik kültürel eksikliğimiz var'

SÜPER LİG

21.30 Gaziantep FK - Galatasaray

1'İNCİ LİG

21.30 Ümraniyespor - Manisa FK

FENERBAHÇE

20.00 Fenerbahçe Başkan Adayı, Hakan Bilal Kutlualp Ankara'da Fenerbahçelilerle bir araya gelecek.

BEŞİKTAŞ

- Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçında deplasmanda St. Patrick's'i 4-1 mağlup etti.

BAŞAKŞEHİR

- Turuncu-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Norveç ekibi Viking'i 3-1 mağlup etti.

BAKAN BAK PROGRAM

11.20-15.30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bitlis'te Valiliği, Belediye Başkanlığını ziyaret edecek. Bakan Bak, Ahlat Su Sporları Merkezi'nin açılışınının ardından Gençlik Buluşması'na katılacak.

19.15. Bakan Bak, Diyarbakır'da Valiliği ziyaret edecek, Gençlik Buluşması'nın ardından gösteri maçında yer alacak.

VOLEYBOL

- U21 Kadınlar Dünya Şampiyonası

10.00 Türkiye - Polonya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Galatasaray'dan bomba Mauro Icardi kararı

Başkan devrede! Galatasaray'dan bomba Icardi kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yatalak annesini döverek komaya sokan şizofren doktor gözaltına alındı

Vicdanları yaralayan olayda şizofren doktor hakkında yeni gelişme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.