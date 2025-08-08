Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk: Olimpiyatlarda Bayrağımızı Çektirmeliyiz

Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk: Bizim olimpiyatta bayrağımızı çektirmemiz lazım

'Bizim bütün bütçemiz sporculara ait'

'Artık en üst seviyeye çıktık'

'Dünya kürek tarihinde ilk kez projeye yarış verildi'

'Ülke olarak çok pratiğiz ve ciddi bir organizasyon yeteneğimiz var'

'Sporcuların, hepsinin annesi, babasında benim direkt telefonum vardır'

'Biz iki üç saat önce yarıştan çekilmeyi düşünüyorduk'

Rakip ülkelerden övgü

'Dört sene sonra umuyorum büyüklerde de başarı yaşayacaklar'

'Futbolun Brezilya'sı neyse deniz küreğinin Türkiye'si o olması lazım'

'Bizim ciddi anlamda amatör spora yönelik kültürel eksikliğimiz var'

