Kural tanımayan sürücüler drona yakalandı

Sürücülerin tehlikeli hareketleri dron kamerasında

DÜZCE - Düzce Bölge Trafik ekipleri, D-100 Karayolu üzerinde yaptıkları dron destekli uygulamada tehlikeli hareketler yapan sürücüler drona yakalandı. Sürücülerin tehlikeli manevraları yürekleri ağızlara getirirken uygulama yapan ekipler, sürücüleri affetmedi.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri D-100 Karayolu Taşköprü Işıklı Kavşağı'nda dron destekli uygulama yaptı. Emniyet kemeri, direksiyon başında cep telefonu kullanım ve kırmızı ışık ihlalleri üzerine yapılan denetimler sırasında bazı sürücülerin kazalara davetiye çıkartan görüntüleri de yansıdı. Görüntülerde karayolunda bölge trafik ekiplerini gören sürücüler, ters yönde kaza yapma riskini göze alarak geri geri manevra yapması ve en sağ şeritten kırmızı ışıkta dönel kavşağa girmesi de yer aldı.

Ekipler, yapılan denetimlerde emniyet kemeri takmayan, kırmızı ışık ihlali yapan ve direksiyon başında cep telefonu ile konuşan 38 araca 47 bin 653 TL para cezası uyguladı.