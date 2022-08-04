Kur'an kursu öğrencileri kozlarını yeşil sahada paylaştı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaklaşık 400 genç, düzenlenen camiler arası futbol turnuvasında ter dökerek yeşil sahada kozlarını paylaştı.

Darıca Belediyesi ve Darıca İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından anlamlı bir turnuva gerçekleştirildi. İlçedeki camilerde Kur'an-ı Kerim dersleri alan gençlerin kaynaşmaları, dostluk, kardeşlik ve birliğin sağlanması amacıyla Nenehatun Ahmet Çalık Spor Kompleksi'nde Camiler Arası Futbol Turnuvası düzenlendi. İlçe genelinden 26 cami ve 34 takımın katılım gösterdiği turnuvada yaklaşık 400 genç, şampiyonluk için yeşil sahada ter döktü. Gençlerin verdiği kıyasıya mücadele ise nefes kesti.

"Gençlerimiz stadı çok beğendi"

Geçen sene bu organizasyonu halı sahada yaptıklarını ancak bu sene muhteşem bir komplekste gerçekleştirdiklerini söyleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Bakanlığımız, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ve Darıca Belediyesi olarak bizlerin ortaklaşa yapmış olduğumuz gençlerimize hizmet edecek muhteşem bir komplekste bugün bu turnuvanın startını verdik. 26 camimizdeki 34 takımın katıldığı yaklaşık 400 Kur'an kursu gencimizin yer aldığı bir futbol turnuvasını başlattık. Camilerimizdeki yaz Kur'an kurslarımızda özellikle çocukların hoşça vakit geçireceği, sadece Kur'an-ı Kerim eğitiminin yanı sıra bir yandan da sporla alakalı kısmında da biz zaten ciddi derecede yardımcı oluyoruz. Bugün bir turnuvaya başladık. İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzle birlikte güzel bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Ümit ediyorum hak edenin kazanacağını, şampiyon olacağını, dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberliğe de vesile olacağını düşünüyoruz. Çocuklarımız mutlu, keyifli. Gençlerimiz stadı çok beğendi. Geçen sene halı sahada yapmıştık. Bu yıl çok daha güzel bir yerde yapıyoruz. Bizim için en büyük mutluluk onların mutlu olması, onların bize dua etmesi. Şampiyonluk hediyesi olarak Darıca Belediyesi'nin balık restoranında güzel bir yemek ısmarlayacağımızın sözünü verdik. Hepsi de güzelce karşıladılar. Ümit ediyorum ki şampiyonluklarla dolu güzel bir turnuva olacaktır" dedi. - KOCAELİ