Kupalar 46. kez şampiyonların elinde havalandı

Şehitkamil Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama etkinlikleri çerçevesinde organize edilen 46. Geleneksel Satranç Turnuvası'nda kategorilerinde dereceye giren sporcular, kupalarını kaldırdılar. 4 farklı kategoride, 6 tur üzerinden gerçekleştirilen organizasyona satranç severler, büyük ilgi gösterdiler.

Satranç tahtası üzerinde tatlı bir rekabete sahne olan 46. Geleneksel 30 Ağustos Zafer Bayramı Satranç Turnuvası'nda müsabık oldukları yaş grubunda ilk 6 dereceye giren sporcular, ödüllerini Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde düzenlenen törenle aldılar.

24 usta satranç sporcusunun madalya sevinci yaşadığı törene, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Gençlik ve Spor Müdürü V. Levent Demir, Şehitkamil Belediye Spor Kulüp Başkanı H. Rahmi Açıkkol ile çok sayıda antrenör ve sporcu velisi katıldılar.

"Başarılar büyük bir emek ve sabrın ürünü"

Ödül töreninde yaptığı konuşmada elde edilen başarıların büyük bir emek ve sabrın ürünü olduğu ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "46. kez düzenlediğimiz Geleneksel Satranç Turnuvası'na katılan ve dereceye giren tüm sporcularımızı kutluyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde bu yıl 5 farklı branşta spor müsabakaları düzenliyoruz. Turnuvalar ve şenlikler, çocuklarımız ve gençlerimizden büyük ilgi görüyor. Bu noktada desteklerini esirgemeyen kıymetli velilerimize teşekkür ediyorum. Elde edilen başarılar, büyük bir emek ve sabrın ürünü. Satranç tahtası üzerinde hamleler yapılırken bir yandan da dostluklar pekişiyor. Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkesi kutluyor, akıllı hamlelerin sahibi sporcularımıza bundan sonraki süreçte katılacakları turnuvalarda başarılar diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP