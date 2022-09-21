Kupa Voley Turnuvası başlıyor

AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler Turnuvası grup müsabakalarının programı belli oldu.

2022-2023 sezonunda Efeler Ligi'nde mücadele edecek olan Develi Belediyespor, yeni sezon öncesi Kupa Voley Turnuvası'nda mücadele edecek. Yeni sezonda ilk kez Efeler Ligi'nde mücadele edecek olan Kayseri temsilcisi Develi Belediyespor, lig öncesi en ciddi sınavları Kupa Voley Turnuvası'nda verecek.

AXA Sigorta Kupa Voley müsabakaları, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde bulunan 14 takımla oynanacak. Grup maçları sonunda gruplarında 1. ve 2. olan toplam 6 takım çeyrek finale yükselecek. Kupa Voley Turnuvası'nda C Grubu'nda Galatasaray HDİ Sigorta, Cizre Belediyespor, Hekimoğlu Global Connect ve Travel Bursa Voleybol İhtisas takımları ile oynayacak olan Develi Belediyespor, başarılı olmak istiyor. Karşılaşmalar İzmir Atatürk Spor Salonunda oynanacak. Develi Belediyespor'un Kupa Voley Turnuvası'ndaki maç programı ise şu şekilde:

23 Eylül 2022 Cuma

19.00 Develi Belediyespor-Galatasaray HDİ Sigorta

24 Eylül 2022 Cumartesi

17.30 Develi Beeldiyespor-Cizre Belediyespor

25 Eylül 2022 Pazar

13.00 Develi Belediyespor-Hekimoğlu Global Connect - KAYSERİ