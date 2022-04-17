Kupa Voley'de şampiyon VakıfBank

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Erdal Akıncı, İlknur Çakar

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley final karşılaşmasında Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup eden VakıfBank şampiyon oldu. VakıfBank böylece Spor Toto Şampiyonlar Kupası ve FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'ndan sonra bu sezonki üçüncü kupasını kaldırmış oldu. VakıfBank'ta Isabelle Haak 44 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.