Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de İzmir ve Bursa'da oynanan grup maçlarının ardından Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank, Türk Hava Yolları, Kuzeyboru, Çukurova Belediyespor, Sarıyer Belediyespor ve Nilüfer Belediyespor çeyrek finale yükseldi.

Kupa Voley'de çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu

Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de İzmir ve Bursa'da oynanan grup maçlarının ardından çeyrek finale çıkan 4 takım daha belli oldu.

Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank ve Türk Hava Yolları'nın doğrudan çeyrek finale yükseldiği Kupa Voley'de A Grubu'nda Kuzeyboru, B Grubu'nda Çukurova Belediyespor ve C Grubu'nda Sarıyer Belediyespor lider olarak adlarını son 8 takım arasına yazdırdı.

Gruplarda en iyi ikinci olmayı başaran Nilüfer Belediyespor da çeyrek finale yükseldi.

Doğrudan çeyrek finale yükselen takımların seribaşı olacağı çeyrek finalde tek maç üzerinden oynanacak müsabakaların ardından Dörtlü Final'e yükselecekler belli olacak.