Kupa şampiyonu Sivasspor'un en golcüsü Max Gradel - Haberler

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Kupa şampiyonu Sivasspor'un en golcüsü Max Gradel

AA - Serhat Zafer - Spor
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Kupa şampiyonu Sivasspor'un en golcüsü Max Gradel

Tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldıran Demir Grup Sivasspor'da, 4 kez fileleri havalandıran Max Gradel en golcü oyuncu oldu.

Tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldıran Demir Grup Sivasspor'da, 4 kez fileleri havalandıran Max Gradel en golcü oyuncu oldu.

Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Sivasspor, 5. turdan başladığı organizasyonda 6 maça çıktı.

Kırmızı-beyazlılar bu periyotta 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Bu maçlarda 13 gol atan Sivasspor, kalesinde 7 gol gördü.

Sivasspor'un Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Max Gradel, takımının Türkiye Kupası'nda en golcü oyuncusu oldu.

Max Gradel kupada forma giydiği 5 maçta rakip fileleri 4 kez havalandırdı. Gradel, Yukatel Kayserispor ile oynanan final maçında 1 kez ve son 16 turundaki Royal Hastanesi Bandırmaspor maçında 3 kez gol atma başarısı gösterdi.

Max Gradel'i 2'şer golle Leke James, Mustapha Yatabare ve Aaron Appindangoye takip etti.

Kırmızı-beyazlılarda Türkiye Kupası'nda Hakan Arslan, Kerem Atakan Kesgin ve Mousa Konate de birer kez gol sevinci yaşadı.

AA / Serhat Zafer - Spor

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