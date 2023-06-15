Kuntz: Maçın ne kadar önemli olduğunun bizler de farkındayız

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın Letonya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu.

Kuntz, hedeflerine ulaşmak için ne kadar süre gerektiğine ise, "Bu aslında benim karar verebileceğim bir konu değil. Bizimle yakın çalışanlar bizim ne kadar özveriyle çalıştığımızı biliyorlar. Tabii bazı örnekler var. Belirli bir süre sonra 2 veya 4 sene arasında daha istikrar sağlayan mesela Macaristan güzel bir örnek. Bu konuda yönetimimiz karar verecek" cevabını vererek sözlerini noktaladı.