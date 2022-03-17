Kumluca Genç Erkekler Futbol Turnuvasının şampiyonu belli oldu

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Antalya Kumluca İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen okullar arası okul sporları turnuvası sona erdi. Turnuvada, Kumluca Anadolu Lisesi takımı şampiyon oldu.

2 Mart Çarşamba günü başlayan 14 lise takımının katıldığı okullar arası gençler futbol turnuvasında Kumluca Anadolu Lisesi birinci, Kumluca Spor Lisesi ikinci, Kumluca Sınav Koleji de üçüncü oldu.

Final karşılaşmasını Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Demir, İlçe Emniyet Müdürü Erol Şen, Kumluca İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Erol Koca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aktaş, öğretmenler ve öğrenciler izledi.

Karşılaşmanın sonunda Çanakkale şehitleri anısına saygı duruşu ve istiklal marşı okundu. Turnuvada dereceye giren takımlara Emniyet Müdürü Erol Şen, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Demir ve İlçe Kaymakamı Uğur Kolsuz tarafından madalya ve kupaları takdim edildi. - ANTALYA