Kumluca'da Başarılı Sporcular Ödüllendirildi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yüzme branşında il genelindeki yarışmada dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Kaymakam Tekin Erdemir, sporculara madalya ve hediyelerini verirken, ulusal ve uluslararası alanda da başarılar beklediklerini söyledi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde başarılı sporcular ödüllendirildi.

Kaymakam Tekin Erdemir, kendisini ziyaret eden yüzme branşında il genelindeki yarışmada dereceye giren Elif Güler, Alya Gürbüz, Batuhan Gürgen, Yiğit Aras Korkmaz, Fatih Ömer Can ve Süleyman Ender Aydil'i tebrik etti.

Sporculara madalya ve hediyelerini veren Erdemir, sporculardan ulusal ve uluslararası alanda da başarılar beklediklerini söyledi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Erol Koca da Kumluca Demirspor Kulübü sporcularının 2 yıllık çalışma sonunda il genelinde yarışır hale geldiğini belirtti. Koca, antrenör İbrahim Arlı'ya da teşekkür etti.