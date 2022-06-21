Kumluca Belediyespor'da toplu imza töreni düzenlendi

Süper Amatör Lig'den namağlup olarak Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselen Kumluca Belediyespor'da sezon öncesi toplu imza töreni gerçekleştirildi

Gelecek sezon BAL'da mücadele edecek Kumluca Belediyespor'da sezon öncesi futbolcular ve teknik heyet için imza töreni düzenlendi.

Kumluca Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen imza törenine Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, siyasi parti ilçe başkanları, mahalle muhtarları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve taraftarlar katıldı.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, yaptığı konuşmada, her türlü zorluğa ve pandemi koşullarının ardından yüreklerini ortaya koyarak namağlup olarak bir üst lige yükselen futbolcuları, teknik heyeti ve taraftarları kutladığını söyledi.

Bundan sonraki hedeflerinin şampiyonluğu 3. Lig'e çıkarak taçlandırmak olduğunu ifade eden Köleoğlu, "2022-2023 sezonunda, Cumhuriyetimizin 100. Yılında ilçemiz tarihinde ilk defa 3. Lig'e çıkmak istiyoruz. Bunu başaracağımızdan hiç şüphem yok. Bunun için teknik heyetimiz, mesai arkadaşlarım, sezon öncesi büyük çaba sarf ettiler ve Türkiye genelinde BAL liginde sezon öncesi oyuncularıyla imza atan ilk takım olmanın gururunu yaşıyoruz. Tüm oyuncularımıza, teknik heyetimize ve ilçemize hayırlı olsun." dedi.

Köleoğlu'nun konuşmasının ardından 9'u iç transfer, 9'u dış transfer olmak üzere 18 oyuncuyla imza töreni gerçekleştirildi. İmza töreni boyunca "Voyn 07" taraftar grubu "Şampiyon Kumluca Belediyespor" tezahüratında bulundu. Tören sonunda futbolcu ve taraftarlar hatıra fotoğrafı çektirdi.