Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nun konuşmasıyla gerçekleşen temel atma töreninde, Kumluca Atatürk Stadyumu'nun yapımı için Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kumluca Belediyesi iş birliğiyle çalışmalar başladı. Yeni stadyum projesi, idari alanlar, tuvaletler, soyunma odaları ve depo alanları gibi bölümleri içerecek ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Kumluca Atatürk Stadyumu'nun temel atma töreni gerçekleşti. Törende konuşan Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, "Bugün Kumluca'mızda tarihe bir not düştük. Cumhuriyetimizin 100. Yılında Atatürk ismini verdiğimiz stadımızı Kumluca'mıza kazandırdık. Yarım asırdır sönen stadyum özlemini gideren bir Belediye Başkanı olmanın haklı gururunu yaşıyorum. İnşallah açılışını da hep beraber gerçekleştireceğiz. Kumluca'mıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kumluca Belediyesi'nin Kumluca Atatürk Stadyumu'nun temel atma törenini gerçekleştirdi. Yeni stadyum projesi, idari alanlar, tuvaletler, soyunma odaları ve depo alanları gibi bölümleri içerecek ve aynı zamanda güreş, deve güreşi ve festivaller gibi etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

Özlemle beklenen %50 Antalya Büyükşehir Belediyesi ile %50 Kumluca Belediyesinin desteğiyle yapımı başlayan Atatürk Stadının temel atma törenini Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşti.

13 BİN 200 METREKARE ALANIN 6 BİN 650 METREKARELİK KISMINA İNŞA EDİLECEK

Stadyum 13 bin 200 metrekare alanın 6 bin 650 metrekarelik kısmına inşa edilecek. Projede, idari alan, tuvalet, engelli tuvaleti, duş, soyunma odaları, depo alanları, enerji odası ve su deposu yer alacak. 2000 metrekare yeşil alana da sahip olan projede, 97 araç kapasiteli otopark da yer alacak. Stadyumda, spor müsabakalarının yanı sıra Kumlucalılar için büyük öneme sahip olan güreş, deve güreşi ve çeşitli festivaller düzenlenecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ile birlikte çeşitli etkinliklerde kullanılmak üzere Kumluca'ya Stadyum Projesi Hazırlama Protokolü imzalanmıştı. İhalesi yapılan ve mevcut eski yapıların yıkımı gerçekleştirilen Kumluca Atatürk Stadyumu Projesi'nin temel atma törenine Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Cavit Arı, 27. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Aydın Özer, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Demre Belediye Başkanı Gülsüm Cengiz, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkan Yardımcısı Hasan Nizamoğlu, Saadet Partisi İlçe Başkanı Ergün Eren, Gelecek Partisi İlçe Başkanı Mehmet Aksoy ve Deva Partisi İlçe Başkanı Veysel Akın, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda Kumlucalı katıldı.

"KUMLUCA'MIZA HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

Mustafa Köleoğlu "Bugün Kumluca'mızda tarihe bir not düştük. Cumhuriyetimizin 100. Yılında Atatürk ismini verdiğimiz stadımızı Kumluca'mıza kazandırdık. Yarısını Antalya Büyükşehir Belediyesi yarısını Kumluca Belediyemizin destekleriyle inşa ediyoruz. Çok mutluyuz yarım asırdır sönen stadyum özlemini gideren bir Belediye Başkanı olmanın haklı gururunu yaşıyorum. İnşallah açılışını da hep beraber gerçekleştireceğiz. Kumluca'mıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"BİR İFTAR GÜNÜNDE GELDİĞİMİZDE SÖZ VERMİŞTİK"

Muhittin Böcek "Böylesi özel bir günde bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Mustafa Başkanım yaptığımız hizmetlerden bahsetti. Alt yapı çalışmalarımızın yanında paketleme kurutma tesisimiz için yaptığımız çalışmalarla gereğini yapıyoruz. Bir iftar gününde geldiğimizde söz vermiştik. Atatürk Stadyumu ismiyle spor sahamızın temel atma töreninde beraberiz. 100 milyonun üzerinde bir maliyetle böylesi bir projeyi Kumluca Belediyemiz, Büyükşehir Belediyemiz iş birliğiyle gerçekleştireceğiz. Mart ayında Cumhuriyetimizin 100. Yılına yakışır Atatürk Stadyumumuzun hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin butonlara basmasıyla temel atma töreni gerçekleşti. Kavurma pilav, köfte ekmek ve tatlı ikramının ardından temel atma programı sona erdi.