Kulüplü Küçük Erkekler Hentbol Birinciliği başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kulüplü Küçük Erkekler Hentbol Birinciliği başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Kulüplü Küçük Erkekler Hentbol Birinciliği başladı

Kulüplü Küçük Erkekler Hentbol Birinciliği müsabakaları Talas Spor Salonu'nda başladı.

TALAS, KAYSERİ (İHA) - Kulüplü Küçük Erkekler Hentbol Birinciliği müsabakaları Talas Spor Salonu'nda başladı.

2021-2022 Sezonu Kulüplü Küçük Erkekler Hentbol Müsabakalarına; Melikgazi İzzet Öksüzkaya Ortaokulu Gençlik ve Spor Kulübü, Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü ve Dört Mevsim Gençlik Spor Kulübü takımları katıldı. Kulüplü Küçük Erkekler Müsabakaları neticesinde birinciliği elde edecek kulüp, 10-16 Nisan 2022 tarihleri arasında oynanacak olan Kulüplü Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonasında Kayseri'yi temsil edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali ihsan Kabakcı, müsabakalara katılan sporculara ve antrenörlere başarılar diledi. - KAYSERİ

Kulüplü Küçük Erkekler Hentbol Birinciliği başladı

Kulüplü Küçük Erkekler Hentbol Birinciliği başladı

İhlas Haber Ajansı / Spor

Hentbol, Kayseri, gençlik, Talas, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title