Kulüplerarası Türkiye Bowling Şampiyonası Samsun'da Başladı

Kulüplerarası Türkiye Bowling Şampiyonası Samsun'da Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüplerarası Türkiye Bowling Şampiyonası, 9 kulüpten 66 sporcunun katılımıyla Samsun'da başladı. Turnuvanın ilk gününde sporcular eleme atışları gerçekleştirdi. Hakem Kurulu Başkanı Hale Güngör, gençlerin bowling sporuna olan ilgisini vurguladı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası Türkiye Bowling Şampiyonası Samsun'da başladı.

Bowling Akademi Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 9 kulüpten 66 sporcu katılıyor.

Turnuvanın ilk gününde sporcular, eleme atışları gerçekleştirdi.

Bowling Merkez Hakem Kurulu Başkanı Hale Güngör, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kulüpler Arası Türkiye Bowling Şampiyonası'nın 2025 yılı içinde yaptıkları son turnuva olduğunu söyledi.

Turnuvaya güzel başladıklarını belirten Güngör, "Bowling sporuna her geçen gün gençlerimiz yoğun ilgi göstermektedir. Gençlerin başarılar kazanması bizleri de mutlu ediyor. Türkiye, bu yıl 2 uluslararası şampiyonaya ev sahipliği yaptı. Gençlerimiz madalya kazandı. Gençlerin geleceğinin parlak olduğu ben görüyorum." dedi.

Şampiyona, 29 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
Yeni sözleşmeyi imzaladı! Ronaldo dakikada 36 bin TL kazanacak

Sadece bir dakikada hesabına yatan paraya bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
26 ilde yapılan son seçim anketi! İki sürpriz parti baraj sınırında

26 ilde yapılan son seçim anketi! Sürpriz sonuçlar var
Türkiye'de eleştirilerin odağı olan Samet Akaydin'a İspanya'dan sürpriz talip

Türkiye'de eleştirilerin odağıydı! İspanya'dan talibi çıktı
Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı
Doğan Holding, dev şirketi elden çıkarıyor

Aydın Doğan, dev şirketi elden çıkarıyor
Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı

Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı
İsrail, Lübnan'ın güneyinde 20 hedefi vurdu

İsrail durmuyor! Yine komşusunu vurdu, şiddetli patlamalar yaşanıyor
46 ilde FETÖ operasyonu! 361 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Dev operasyon! TSK'da görev yapan çok sayıda asker gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.