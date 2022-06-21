Kulüpler Birliği yeni başkanını seçiyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kulüpler Birliği yeni başkanını seçiyor

İhlas Haber Ajansı - Yunus Kılıç - Spor
 - Güncelleme:

- Kulüpler Birliği yeni başkanını seçiyor Kulüpler Birliği Vakfı Olağan Genel Kurulu, vakfın Maslak'ta bulunan ofisinde başladı.

- Kulüpler Birliği yeni başkanını seçiyor

İSTANBUL - Kulüpler Birliği Vakfı Olağan Genel Kurulu, vakfın Maslak'ta bulunan ofisinde başladı. Toplantının ana gündem maddesi Kulüpler Birliği Başkanlık seçimi. Bugün yapılacak başkanlık seçimine Ali Koç'un tek aday olarak girmesi bekleniyor.

Kulüpler Birliği Olağan Genel Kurulu, vakfın Maslak'taki ofisinde başladı. Geçtiğimiz senenin Temmuz ayından itibaren başkanlık görevinde bulunan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, görev süresinin haziran ayı itibari ile sona ereceğini söylemişti. Kulüpler Birliği Vakfı Olağan Genel Kurulu, yeni başkanını belirlemek için bir araya geldi. Olağan Genel Kurul'da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un tek aday olması bekleniyor.

Toplantıya Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve diğer Süper Lig kulüplerinin başkanları katıldı.

İhlas Haber Ajansı / Yunus Kılıç - Spor

Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title