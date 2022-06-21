- Kulüpler Birliği yeni başkanını seçiyor

İSTANBUL - Kulüpler Birliği Vakfı Olağan Genel Kurulu, vakfın Maslak'ta bulunan ofisinde başladı. Toplantının ana gündem maddesi Kulüpler Birliği Başkanlık seçimi. Bugün yapılacak başkanlık seçimine Ali Koç'un tek aday olarak girmesi bekleniyor.

Kulüpler Birliği Olağan Genel Kurulu, vakfın Maslak'taki ofisinde başladı. Geçtiğimiz senenin Temmuz ayından itibaren başkanlık görevinde bulunan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, görev süresinin haziran ayı itibari ile sona ereceğini söylemişti. Kulüpler Birliği Vakfı Olağan Genel Kurulu, yeni başkanını belirlemek için bir araya geldi. Olağan Genel Kurul'da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un tek aday olması bekleniyor.

Toplantıya Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve diğer Süper Lig kulüplerinin başkanları katıldı.