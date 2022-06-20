Kulüpler Birliği Vakfı yeni başkanını yarın seçecek
AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Kulüpler Birliği Vakfı, yeni başkanını yarın yapacağı olağan genel kurulda seçecek.
Kulüpler Birliği Vakfı, yeni başkanını yarın yapacağı olağan genel kurulda seçecek.
Kulüpler Birliği Vakfı Olağan Genel Kurulu saat 14.00'te vakfın Maslak'taki ofisinde gerçekleştirilecek.
Vakfın başkanlığını geçen yılın temmuz ayından beri yapan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, haziran ayında görev süresinin tamamlanacağı söylemişti.
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor