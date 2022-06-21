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Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı başladı

Demirören Haber Ajansı - Olgucan Kalkan - Spor
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Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı başladı

Kulüpler Birliği Vakfı, Maslak'taki ofisinde toplandı.

Kulüpler Birliği Vakfı, Maslak'taki ofisinde toplandı.

Toplantıya; Süper Lig'de yer alan kulüplerin başkan ya da yöneticileri katıldı. Kulüpler Birliği Vakfı'nda mevcut başkan Ahmet Ağaoğlu, daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye Futbol Federasyonu'nda gerçekleştirilecek seçimin ardından görevini bırakacağını ifade etmişti. TFF'deki seçimin ardından Kulüpler Birliği Vakfı'nda da seçim gerçekleştiriliyor. Ahmet Ağaoğlu'nun ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un görevi devralması bekleniyor.

- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüpler Birliği Vakfı Ahmet Ağaoğlu Spor Haberler

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