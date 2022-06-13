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Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı başladı

AA - Fahrettin Gök - Spor
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Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden kulüplerin bulunduğu Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı başladı.

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden kulüplerin bulunduğu Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı başladı.

Vakfın Maslak'taki ofisinde gerçekleştirilen toplantıya, Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile diğer kulüplerin başkan ve yöneticileri katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin de yer aldığı toplantının ana gündem maddesinin TFF başkanlık seçimi olduğu bildirildi.

AA / Fahrettin Gök - Spor

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