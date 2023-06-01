Kulüpler Birliği Vakfı, TFF Olağan Genel Kurulu gündemini görüştü
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Kulüpler Birliği Vakfı, bu ay yapılacak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulu gündemiyle ilgili toplandı. Vakfın Maslak'taki merkezinde Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç'un ev sahipliği yaptığı toplantıya, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile diğer kulüp başkanları katıldı. Yaklaşık 5 saat süren toplantı sonunda basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapılmayacağı belirtildi. Vakfın, gelecek hafta aynı gündemle yeniden toplanması bekleniyor.
Kulüpler Birliği Vakfı, bu ay yapılacak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulu gündemiyle ilgili toplandı.
Vakfın Maslak'taki merkezinde Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç'un ev sahipliği yaptığı toplantıya, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile diğer kulüp başkanları katıldı.
Yaklaşık 5 saat süren toplantı sonunda basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapılmayacağı belirtildi.
Vakfın, gelecek hafta aynı gündemle yeniden toplanması bekleniyor.
TFF, Ankara'da 22-23 Haziran'da olağan genel kurula giderek yeni başkan ve yönetim kurulunu belirleyecek.
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