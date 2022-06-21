Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı Ali Koç oldu

Kulüpler Birliği Vakfı'nın olağan genel kurul toplantısı, vakfın Maslak'ta bulunan ofisinde gerçekleştirildi. Toplantıda başkanlık için tek aday olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, vakfın yeni başkanı olarak seçildi. Toplantının ardından Kulüpler Birliği'nin eski başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yeni başkan Ali Koç, basın mensuplarının karşısına çıktı.

Ali Koç, "Aday olmaya nasıl karar verdiniz" sorusuna da "Sorumluluk alma dönemimiz gelmişti. Büyük bir teveccüh vardı. Tek aday olarak girdik ve seçildik" yanıtını vererek sözlerini noktaladı.