Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri İçişleri Bakanı ve Gençlik Spor Bakanı ile Görüştü

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti. Ziyaret hakkında vakıf tarafından yapılan açıklamada, ziyaretin detayları paylaşıldı.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti.

Vakfın X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci ve Kulüpler Birliği Vakfı Genel Sekreteri Sayın Dr. Çağrı İlk; İçişleri Bakanı'mız Sayın Ali Yerlikaya ile Gençlik ve Spor Bakanı'mız Osman Aşkın Bak'ı makamlarında ziyaret etti." ifadesine yer verildi.