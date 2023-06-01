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Kulüpler Birliği toplantısı yapıldı

Kulüpler Birliği toplantısı yapıldı

Spor Haberleri

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlık seçimi gündemiyle yapıldı. Herhangi bir kararın çıkmadığı toplantıda, birkaç hafta içerisinde yeniden bir araya gelinmesi üzerinde mutabık kalındı.

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlık seçimi gündemiyle yapıldı. Herhangi bir kararın çıkmadığı toplantıda, birkaç hafta içerisinde yeniden bir araya gelinmesi üzerinde mutabık kalındı.

Süper Lig Kulüpler Birliği, bugün vakfın Maslak'ta bulunan ofisinde toplandı. Ana gündem maddesi haziran ayı içerisinde yapılması planlanan TFF başkanlık seçimleriydi. Yaklaşık 5 saat süren toplantı sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı. Edinilen bilgiye göre bugünkü toplantıda herhangi bir karara varılamadı ve önümüzdeki birkaç hafta içinde vakfın tekrar bir araya gelmesi kararlaştırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüpler Birliği Vakfı Maslak Spor Haberler

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