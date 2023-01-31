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Kulüpler Birliği toplantısı gerçekleşti

Spor Haberleri

Kulüpler Birliği toplantısı gerçekleşti

Kulüpler Birliği Vakfı Olağan Genel Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'da bulunan tesislerinde gerçekleştirildi.

Kulüpler Birliği Vakfı Olağan Genel Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'da bulunan tesislerinde gerçekleştirildi. Kulüpler Birliği'nin kendi arasında yaptığı toplantının ardından TFF Yönetim Kurulu'nun katılımıyla ikinci toplantıya geçildi.

Kulüpler Birliği Olağan Genel Kurulu, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde bir toplantı gerçekleştirdi. Saat 12.00'de başlayan toplantıya Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve diğer Süper Lig kulüplerinin başkanları katıldı.

Bu toplantının ardından ise 14.00'te TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Yönetim Kurulu Üyeleri'nin de katılımıyla ikinci toplantı yapıldı. Toplantıların gündeminde Merkez Hakem Kurulu başkanlığına Lale Orta'nın getirilmesinin yanı sıra hakem kararları ve PFDK cezaları da vardı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüpler Birliği Vakfı Hasan Doğan Riva Spor Haberler

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