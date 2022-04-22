Kulüpler Birliği, Meclis'te görüşülmeye başlanan Spor Yasası ile ilgili açıklama yaptı

"Çıkacak yasanın bu haliyle uluslararası statülere aykırılık teşkil edebileceği endişesini taşımaktayız"

"13. Madde, futbolu yöneten uluslararası kurumların şartı da olan özerkliğe tehdit oluşturmayacak şekilde kaleme alınmalıdır"

İSTANBUL,

Spor camiasının yakından takip ettiği ve TBMM'de görüşülmekte olan Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası ile ilgili Kulüpler Birliği yazılı bir açıklama yaptı.

Tüm bu eksikliklere ek olarak kanun teklifinin yüce mecliste görüşülmesi sırasında, kanun teklifi lehine söz alan bir milletvekilinin kulüplerimizin yöneticileri hakkında söylediği haksız ve asla kabul edilemeyecek ifade ve tanımlamalar sebebiyle, kulüplerimizin yöneticilerinin söz konusu milletvekilinin bu konuşmasından ötürü özür dilemesini beklediğinin bilinmesini istemekteyiz."

Demirören Haber Ajansı / Spor