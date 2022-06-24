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Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç ve Süper Lig başkanlarından Büyükekşi'ye ziyaret

AA - Yunus Kaymaz - Spor
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Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç ve Süper Lig başkanlarından Büyükekşi'ye ziyaret

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ve Süper Lig'de yer alan kulüplerin başkanları, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ve Süper Lig'de yer alan kulüplerin başkanları, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Riva'daki idari merkezde gerçekleşen ziyarete, TFF Başkan Vekilleri İbrahim Burkay, Murat Aksu, Yusuf Günay, Nüket Küçükel Ezberci, Yalçın Orhan ve Alkın Kalkavan, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyeleri Müslüm Özmen ve Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyeleri İdil Karademirlidağ Suher, Talat Papatya, Volkan Can, Murat Şahin ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş katıldı.

Ziyarette Kulüpler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri ile vakfın genel sekreteri Çağrı İlk ve genel sekreter yardımcısı Serkan Terzi de hazır bulundu.

Gündemdeki konularla ilgili fikir alışverişinde bulunulan toplantıda, TFF Başkanı Büyükekşi, Türk futbolunun gelişimi için birlikte hareket ederek çözüm üreteceklerini belirtti ve kulüp başkanlarına teşekkür etti.

Ziyarette Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, TFF Başkanı Büyükekşi'ye bir plaket takdim ederek yeni görevinde başarılar diledi.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüpler Birliği Vakfı Mehmet Büyükekşi Spor Haberler

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