Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, görevine devam edeceğini açıkladı

Ali Koç, yabancı kuralının nasıl olacağıyla ilgili ise, "Bu 9+2 nasıl gündemde geldi biz de tam anlamış değiliz. 8+3 konuştuğumuz gibi devam ediyor. Bu sene başaramadığımız konulardan bir tanesi hedefimiz geçen sezonun devre arasına kadar 5 yıllık planı belirleyip, altına imza atıp ondan sonra kış penceresinde başlamak üzere önümüzdeki 5 yıllık transfer çalışmalarını belirlenen yabancı oyuncu kuralına göre yapmaktı, olmadı. Şimdi bizim federasyondan en büyük ricamız bu Aralık ayına kadar yabancı kuralının belirlenip, bir daha konuşmamak üzere 5 yıllık rafa kalkması. Ama şu an bizim aramızda veya benim bulunduğum bir ortamda 9+2 mi olsun, 8+3 mü olsun kuralı yok. Biz federasyonumuza şu konuyu getirdik; Türkiye Cumhuriyetleri'ndeki oyuncuların Türk statüsünde oynamasını, çift pasaportlu, bizde oynayamayacak Türk doğumlu oynamasını rica ettik, yürürlüğe soktular. Dolayısıyla çift taraflı bir ilişki var. Her istediğimiz oluyor mu hayır. Ama kulüplerden gelen talepler ciddi anlamda değerlendiriliyor. Olabilecekler oluyor, bazılarını da federasyon yapmak istiyor ama muvaffak olamıyor, başka kurumlar müsaade etmiyor. Voleyboldaki başarının yaşanabilmesi için çok uzun vadeli, gerçekçi, uygulanabilir, sürdürülebilir planlamayı yapması lazım. Bunun bire bir gözümüzün önünde örneği var. Şimdi dikkat edin erkek voleybolda da aynı yatırımlar yapılıyor. Tohumlar meyve vermeye başladı. Biz de benzer bir yaklaşımı futbolda bekliyoruz" ifadelerini kullandı.