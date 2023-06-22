Kulüp başkanlarından TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda açıklamalar -2

- Kulüp başkanlarından TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda açıklamalar

ANKARA - Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu.

TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu Ankara'da gerçekleşti. Seçime tak aday olarak giren Mehmet Büyükekşi, 191 oyun 168'ini alarak yeniden başkanlığa seçildi. Genel kurula katılan kulüp başkanları da basın mensuplarına konuştu.

Ertuğrul Doğan: "Kur farkı şu anda Türk futbolunun en önemli problemi"

Dövizdeki yükselişin kulüpleri çok fazla zorladığını söyleyen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Kur farkı şu anda Türk futbolunun en önemli problemi. Son yapılan Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında bu konu ciddi olarak gündeme geldi. Gelirlerimize baktığımız zaman, kurdaki artışı da göz önüne aldığımız zaman 9-10 liralarla yaptığımız kontratlar şu anda 27-28 liralarla karşımızda duruyor. Bu haliyle yönetilebilir bir durumu yok. Sadece kendi kulübümüzün değil, Türk futbolunun da gerçeği haline geldi. Özellikle Anadolu kulüplerinde çok ciddi sıkıntılar var. Büyük kulüplerde de ciddi sıkıntılar var. Bunun aşılması için Türkiye'nin tamamında bir operasyon yürütülmesi gerekiyor. Ciddi anlamda gelir kalemlerinin ortaya çıkarılması lazım. Mehmet beyin bu konuda ciddi planlamaları var. Açık söylemek lazım, mevcut haliyle kulüplerin bunu yönetme şansı yok. Hiçbir kulübün yok. Biz bu senenin planlamasını yapıyoruz. Takım bütçesini küçültmek zorundayız. Trabzonspor'un 45-46 milyon Euro bütçelerle yürüme şansı yok. Diğer kulüplerin de yok. Herkes kendine göre planlamasını yapacak ve gerçeklerle yüz yüze gelecek" dedi.

"Uğurcan'ı Türkiye'de herhangi bir kulübe vermeyiz"

Kaleci Uğurcan Çakır ile ilgili çıkan transfer haberleri ve yeni sezon hazırlıkları hakkında da bilgiler veren Başkan Doğan, şunları dile getirdi:

"Uğurcan Çakır, bizim kaptanımız. Çok da sevdiğiniz bir kardeşimiz. Uğurcan'ı, Türkiye'de herhangi bir kulübe vermeyiz. Uğurcan'ın, Avrupa'da önemli bir kulübe gitmesini isteriz. Türk futbolu ve Uğurcan için isteriz ama şu an böyle bir durum yok. Şu anda bize gelen böyle bir resmi teklif yok. Hocamız gerçekten çok ciddi bir çalışma yürütüyor. Taraftarlarımızın gönlü rahat olsun. Her şey çok ciddi, sık elenip sık dokunduğu için anlaşmalar yapsak da biz bunu dışarıya aktarmıyoruz. İlk etapta 6, 7 transfer öngörüyoruz. Bu sayı aşağı yukarı değişebilir. Biz sürekli kendisiyle görüşüyoruz. Transferler gelmeye başladıkça, hocamız takımın durumunu kampta gördükçe, bize ne dönüş yapıyorsa, bizden ne talebi oluyorsa, Trabzonspor Yönetim Kurulu da bu talepleri yerine getirmek için ne gerekiyorsa yapacaktır."

Faruk Koca : "Aynı pozisyonda birisine penaltı verilmesi, birisine penaltı verilmemesinin bedelini karar verenlerin ödemesi lazım"

Hakem hataları sebebiyle mağdur olduklarını belirten Ankaragücü Başkanı Faruk Koca da, "Başkan 1 yıl önce olağanüstü genel kurul ile göreve geldi. Ekip bütünüyle kendisinin kurduğu bir ekip değildi. Orada yaşanan sıkıntıların daha sonra yaşanmaması ile ilgili ve kurullarla ilgili yapılan hataları artık futbolun kaldıramadığını başkana ilettik. Eleştirilerimizin geneli buna dönüktü. En büyük sıkıntı uzun vadede futbolun ilgili alanlarına yatırım yapılmadığı için bu sıkıntılar devam ediyor. 27-28 hakemle Süper Lig'i yönetmeniz gerekiyor, bu yetmez. Alternatiflerin çoğalması lazım. Alternatifler çoğalınca hakemlerin yaptığı hataların bedelini ödeyeceğini bilmesi ve keyfi kararlar olmaması lazım. Hata ayrı bir şey, yanlış başka bir şey. Biz de birçok kararların yanlış olduğuna inanıyoruz. VAR sistemi var ve bunun etkin kullanılması gerekir. Aynı pozisyonlarda bazı hakemlerin VAR'a gidip, bazılarının gitmemesi doğru değil. Mete Kalkavan ile ilgili yaptığım eleştirilerde, Ümraniyespor maçında ciddi sıkıntılar yaşadık. Ondan önce Beşiktaş maçında aleyhimize penaltı verdi, sonraki hafta başka bir maçta aynı pozisyonda penaltı vermedi. Bunun kriterleri olması lazım. Aynı pozisyonda birisine penaltı verilmesi, birisine penaltı verilmemesinin bedelini karar verenlerin ödemesi lazım" ifadelerini kullandı.

Hasan Çavuşoğlu: "Yayın gelir haklarının düşük olması sebebiyle kulüpler ileriye gidemiyor"

Kulüplerin maddi anlamda çok fazla zorluk çektiğine değinen Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Yeni bir yapılanma ile Türk futbolunu ileriye götürecek kararların alınacağını düşünüyorum. Yayın gelir haklarının düşük olması sebebiyle kulüpler ileriye gidemiyor. Bunu yükseltmemiz, sponsor bulmamız lazım. Kur farkından dolayı yabancı oyunculara fazla para ödenmesi ve yabancı sayısıyla ilgili yeni kararlar alınması lazım. Yabancı futbolculara ciddi para verilince Türk futbolcularınki de artıyor. Radikal karalar almak lazım. Kulüpler Birliği ile TFF arasında iyi diyalog olması lazım. Şu şartlar altında Türk futbolu adına iyi şeylerin olacağını düşünmüyorum" diye konuştu.

Fatih Özgökçen: "Hocanın raporuna göre 5 tane transfer yapacağız"

Takıma yeni isimlerin katılacağını aktaran Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen ise, "Transfer sezonu yeni başladı. Hocamızla istişare ederek verilen rapor doğrultusunda bazı bölgelere transferler yapılacak. İsim vermekten kaçınıyoruz. İnşallah eksik bölgeleri de kısa sürede dolduracağız. Hocanın raporuna göre 5 tane transfer yapacağız" şeklinde konuştu.