Kulu'da yapılan denetimlerde 24 motosiklet trafikten men edildi

Konya'nın Kulu ilçesinde polis ekipleri, trafiği tehlikeye sokan motosiklet ve elektrikli bisikletlere yönelik denetimlere devam ediyor. Yapılan denetimlerde 24 motosiklet trafikten men edildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde polis ekipleri, trafiği tehlikeye sokan motosiklet ve elektrikli bisikletlere yönelik denetimlere devam ediyor. Yapılan denetimlerde 24 motosiklet trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü motosikletlere ve elektrikli bisikletlere yönelik uygulamalarını sürdürüyor. İlçenin en işlek caddesi olan Atatürk Caddesi başta olmak üzere Cafer Baran Caddesi ve diğer caddelerde yapılan denetimlerde, trafik kurallarına uymayan ve gerekli belgelere sahip olmayan motosikletlere işlem yapıldı. Tescil belgeleri olmayan ve trafiğe çıkması sakıncalı olan 254 motosiklet ve elektrikli bisiklet trafikten men edildi. Toplanan motosiklet ve elektrikli bisikletler çekiciye yüklenerek İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Polis ekipleri, motosiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerini kask kullanmaları ve kurallara uygun olarak hareket etmeleri konusunda uyardı. - KONYA