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Kulaspor, Yeni Yönetim ve Teknik Ekip ile Şampiyonluk Hedefli Sezona Başladı

Kulaspor, Yeni Yönetim ve Teknik Ekip ile Şampiyonluk Hedefli Sezona Başladı
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Manisa Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Kulaspor, 2024-2025 sezonuna yeni yönetim ve teknik ekibiyle başlayarak, tamamen Kulalı gençlerden oluşan bir takım kurdu ve idmanlara başladı. Tayfun Polat, teknik direktör olarak takımın başına getirildi ve şampiyonluk hedeflediklerini vurguladı.

Manisa Süper Amatör Ligi'nde mücadele edecek olan Kulaspor, 2024-2025 sezonuna yeni yönetim, yeni teknik ekip ve tamamı Kulalı oyunculardan oluşan yeni yapılanmasıyla idmanlara başladı.

Geçtiğimiz sezon Manisa Süper Amatör Ligi C Grubunda mücadele eden ve sezonu 11 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet ile 37 puanla 3.sırada tamamlayan Kulaspor, 2024-2025 sezonuna yeni bir yapılanmayla başladı. Yeni yönetim ekibi, yeni teknik ekip ve tamamı Kulalı gençlerden oluşan bir takım kuran Kulaspor, yeni sezon idmanlarına başladı. Yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Kulaspor'da, uzun yıllar Kulaspor forması giyen, Denizlispor'da da profesyonel olarak kariyerini sürdüren ve tecrübeleriyle önemli başarılara imza atan Tayfun Polat, teknik direktör olarak takımın başına getirildi.

Kulalı gençlerle daha önce başarılara ulaştıkları ve bu başarıyı yeniden yakalayabileceklerini dile getiren başarılı teknik direktör Tayfun Polat, şampiyonluk parolasıyla oluşturulan yeni yönetimin de desteğiyle sezonu başarıyla tamamlayıp bir süt tura çıkmayı hedeflediklerini söyledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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