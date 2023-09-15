Kulaspor, yeni sezonda BAL hedefini sürdürmek istiyor

Manisa Süper Amatör Lig C Grubu'nda mücadele eden Kulaspor, yeni sezon planlamalarını tamamlayıp sahaya indi. İç ve dış transferlerde iddialı oyuncuları kadrosuna katan Kulaspor, teknik ekibini de güçlendirip yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig (BAL) hedefini sürdürmek istiyor.

2022-2023 sezonunda Manisa Süper Amatör Lig C Grubu'nda mücadele eden Kulaspor, yeni sezon planlamalarını tamamlayıp sahaya indi. İç ve dış transferlerde iddialı oyuncuları kadrosuna katan Kulaspor, teknik ekibini de güçlendirip yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig (BAL) hedefini sürdürmek istiyor.

2022-2023 sezonunda Manisa Tuncay Erkan Süper Amatör Ligi C Grubu'nda mücadele eden ve başarılı sonuçlara ulaşan Kulaspor, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde iç ve dış transferlerde iddialı isimleri kadrosuna kattı. Geçen sezon kıl payı kaçırdıkları şampiyonluk hedefine bu sezonda ulaşıp BAL'a yükselmeyi hedefleyen Kulaspor, güçlendirdiği teknik ekibiyle birlikte antrenmanlara başladı. İlk antrenmanda oyuncu ve teknik ekibi ziyaret eden Kulüp Başkanı Alim Ulusoy, takıma yeni katılan ve katılacak olan oyuncularla yeni sezondaki BAL hedeflerini gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Teknik kadro Tayfun Polat ile güçlendi

Takım kadrosuna yapılan takviyelerin yanı sıra teknik ekibini de güçlendiren Kulaspor, uzun yıllar Kulaspor forması giyen, Denizlispor'da profesyonel olarak kariyerini sürdüren ve önemli başarılara imza atan Tayfun Polat ile de yardımcı antrenörlük konusunda anlaşma sağladı. Tecrübeli sporcu Polat, yeni sezonda başarılı teknik direktör Hayrettin Topal'ın yardımcısı olarak görev yapacak. - MANİSA