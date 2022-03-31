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Kulaçlar il birinciliği için atıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kulaçlar il birinciliği için atıldı

Malatya'da Okul Sporları Yüzme Küçükler Bay-Bayan İl Birinciliği yarışmaları tamamlandı.

Malatya'da Okul Sporları Yüzme Küçükler Bay-Bayan İl Birinciliği yarışmaları tamamlandı. Kulaçlar il birinciliği için atıldı.

Kapalı Olimpik Yüzme Havuzunda üç gün süren ve sona eren Yüzme yarışlarında dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Yarışmacı 65 sporcunun katılımı ile düzenlenen Okul Sporları Yüzme Küçükler Bay-Bayan İl Birinciliği şampiyonası sonunda dereceye giren sporcu öğrenciler, grup şampiyonasında Malatya'yı temsil edecekler. - MALATYA

Kulaçlar il birinciliği için atıldı

Kulaçlar il birinciliği için atıldı

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor, Haberler

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