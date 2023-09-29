Kula Kaymakamlığı Kadınlarından Üretilen Toplar İzmir Spor Fuarı'nda Sergilendi

Kula Kaymakamlığı bünyesinde Kulalı kadınların elleriyle diktikleri toplar, İzmir Expo Sport 2023 Spor Fuarı'nda görücüye çıktı. Tüm spor dallarının bir arada olduğu fuar, 1 Ekim Pazar akşamına kadar ziyaret edilebilecek.

Spor ve E-spor tutkunlarını Fuar İzmir'de buluşturan Expo Sport 2023 Spor Fuarı, kapılarını ziyaretçilerine açtı. Binlerce sporcu ve sporseveri bir araya getiren fuar çerçevesinde, Kula Kaymakamlığı bünyesindeki el ile futbol, voleybol ve hentbol topu üretimi yapan kooperatif de stant açtı.

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun desteğiyle başlayan ve emeği geçen yöneticilerin özenle yürüttüğü el ile futbol topu dikim projesini aynı özveri ile yürüttüklerini dile getiren Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, ilk kez gerçekleştirilen Expo Sport 2023 Spor Fuarı'na katılarak hem Kula'da böyle bir üretimin yapıldığını tanıtmak, hem de emekçi kadınların diktiği kaliteli topları görücüye çıkardıklarını dile getirdi.

Dün kapılarını ziyaretçilerine açan Expo Sport 2023 Spor Fuarı, 1 Ekim Pazar akşamına kadar ziyaret edilebilecek. - MANİSA