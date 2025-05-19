Galatasaray'ın Şampiyonluğu Kula'da Coşkuyla Kutlandı

Galatasaray'ın Şampiyonluğu Kula'da Coşkuyla Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SÜPER Lig'de 2024-2025 sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, yurt genelinde olduğu gibi Manisa'nın Kula ilçesinde de coşkuyla kutlandı.

SÜPER Lig'de 2024-2025 sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, yurt genelinde olduğu gibi Manisa'nın Kula ilçesinde de coşkuyla kutlandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Kayserispor karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin ardından ilçede adeta bayram havası estirdi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada elde edilen galibiyetle 25'nci şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'ın başarısı, Kula'daki taraftarlar tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Maçın bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte çok sayıda taraftar, Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı'nda bir araya geldi.

Ellerinde bayraklar ve meşalelerle meydanı dolduran Galatasaraylılar, marşlar ve tezahüratlar eşliğinde kutlamalar yaptı. Konvoy oluşturan taraftarlar önce araçlarla şehir turu attı, ardından ise meydanda toplanarak sevinç gösterilerine devam etti.

Kula sokaklarını sarı-kırmızı renklere boyayan taraftarlar, 25'nci şampiyonluğu gece geç saatlere kadar süren etkinliklerle kutladı. Emniyet ekipleri, kutlamaların güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
AK Parti Genel Sekreteri İnan, masasına gelen son anketi paylaştı

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket
Yunanistan'da deprem paniği! Okullar tatil edildi

Komşuda deprem paniği! Okullar tatil edildi
Aslan köşeyi döndü! İşte Galatasaray'ı bekleyen dev gelir

Aslan köşeyi döndü! İşte Galatasaray'ı bekleyen dev gelir
Mourinho'dan maç sonrası olay yaratan sözler: Maça gelmezdim

Maç sonu söyledikleriyle taraftarları çıldırttı
Süper Lig'den düşen üçüncü takım Sivasspor

Süper Lig'de küme düşen üçüncü takım belli oldu
İsrail basını, Trump'ın Orta Doğu ziyaretinin Netanyahu'ya 'kovuldun' mesajı verdiğini yazdı

Netanyahu'ya açık ve net 'kovuldun' mesajı
Emeklilere ödenecek Kurban Bayramı ikramiyesinde takvim netleşmeye başladı

Bayram ikramiyesinde takvim netleşmeye başladı
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git

Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki Aziz Yıldırım kanadından
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.