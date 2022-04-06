Küçükler yarı final müsabakaları sona erdi

İSTANBUL (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce'de yapılan okul sporları küçükler voleybol yarı final müsabakalarında finale gidecek takımlar belli oldu.

2021-2022 Okul Sporları Küçükler Voleybol Yarı Final Müsabakaları Düzce Bahçeşehir Spor Salonu ve 18 Temmuz Spor Salonu'nda yapıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğini yaptığı Okul Sporları Küçükler Voleybol yarı final müsabakalarında Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bursa, İzmir, Eskişehir, Yalova, Düzce, Edirne, Kocaeli ve Kastamonu illerinden gelen sporcular yarıştı.

Erkeklerde Düzce Akçakoca Bahaettin Güçlü Orta Okulu ve İstanbul Zekeriyaköy Orta Okulu, kızlarda ise Tekirdağ Şahinler Orta Okulu ve Tekirdağ Şehit Mehmet Şengül Orta Okulu gruplarında birinci olarak finallere katılmaya hak kazandılar. - DÜZCE