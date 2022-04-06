Küçükler yarı final müsabakaları sona erdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Küçükler yarı final müsabakaları sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Küçükler yarı final müsabakaları sona erdi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de yapılan okul sporları küçükler voleybol yarı final müsabakalarında finale gidecek takımlar belli oldu.

İSTANBUL (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce'de yapılan okul sporları küçükler voleybol yarı final müsabakalarında finale gidecek takımlar belli oldu.

2021-2022 Okul Sporları Küçükler Voleybol Yarı Final Müsabakaları Düzce Bahçeşehir Spor Salonu ve 18 Temmuz Spor Salonu'nda yapıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğini yaptığı Okul Sporları Küçükler Voleybol yarı final müsabakalarında Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bursa, İzmir, Eskişehir, Yalova, Düzce, Edirne, Kocaeli ve Kastamonu illerinden gelen sporcular yarıştı.

Erkeklerde Düzce Akçakoca Bahaettin Güçlü Orta Okulu ve İstanbul Zekeriyaköy Orta Okulu, kızlarda ise Tekirdağ Şahinler Orta Okulu ve Tekirdağ Şehit Mehmet Şengül Orta Okulu gruplarında birinci olarak finallere katılmaya hak kazandılar. - DÜZCE

Küçükler yarı final müsabakaları sona erdi

Küçükler yarı final müsabakaları sona erdi

İhlas Haber Ajansı / Spor

Bahçeşehir, İstanbul, voleybol, Düzce, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title