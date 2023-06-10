Küçükler ve Yıldızlar Kız-Erkek Türkiye Karate Şampiyonası, Kırşehir'de başladı.

Kırşehir Spor Salonu'ndaki şampiyonanın açılış seremonisinde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Şahin, şampiyonaya 53 ilden 323 sporcunun katıldığını belirterek, sporcu ve antrenörlere başarı diledi.

Konuşmanın ardından Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara'nın da izlediği müsabakalar başladı.

Küçük erkekler katada rakibini yenen Anıl Mert İmre, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hedeflerim arasında olimpiyat şampiyonluğu var. Burada elde ettiğim başarı bunun ilk adımı. Daha çok çalışıp, ülkemizi temsil etmek istiyorum." dedi.

Yıldız erkekler katada rakibine üstünlük sağlayan Arif Mete Ceylan ise 5 yıldır bu sporla uğraştığını belirterek, Dünya ve Avrupa şampiyonalarında derece yapmayı hedeflediğini vurguladı.

Şampiyona, yarınki müsabakalarla tamamlanacak.