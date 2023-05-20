Küçükçekmece'de 19 Mayıs coşkusu

KÜÇÜKÇEKMECE Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Atakent 222. caddede gerçekleştirdiği Haluk Levent konseriyle kutladı. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin de katıldığı konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Küçükçekmece'de büyük bir coşkuyla kutlandı. 'Sana Söz Atam, Vazifemiz Cumhuriyet' sloganıyla gerçekleştirilen kutlamalara Haluk Levent konseri damga vurdu. Haluk levent deprem bölgesinden gençlerin selamını ileterek konsere başladı.

'ÜLKEMİZİN GENÇLİĞİ İÇİN ÇOK GÜZEL BİR BAYRAMDIR

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, '19 Mayıs ülkemiz, milletimiz, Cumhuriyetimiz için çok önemli bir bayramdır. Ülkemizin bağımsızlığının ilan edildiği, bağımsızlığı için çok değer verdiğimiz, Türk gençliği için, ülkemizin gençliği için çok güzel bir bayramdır. Biliyorsunuz Atatürk bu bayramı gençlere armağan etmiş. Dolayısıyla gençlerimizin bu bayramı doya doya kutlaması ve nesillerden nesillere taşınabilmesi açısından öneminin, değerinin, kıymetinin, ülkemiz için hangi anlamları taşıdığının daha iyi anlaşılabilmesi için gençlere Haluk Levent konseri düzenliyoruz. Çok yoğun bir ilgi var. 19 Mayıs ülkemiz için her şey. Bir bağımsızlığın simgesi, bir Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı. Ben bu bayramları kutlayarak büyüdüm. Çok mutluyum, iyi ki, bizim bir 19 Mayıs'ımız var. İyi ki, 23 Nisan'ımız, 30 Ağustos'umuz var. Belki hiçbir topluma nasip olmayan bu kadar güzel bayramlarımız var. İyi ki Atatürk'ümüz var. İyi ki Gazi Mustafa Kemal gibi bir insan bizim topraklarımızda doğmuş ve 'Tam bağımsızlık benim karakterimdir' diyerek bize eğilmemeyi, bükülmemeyi, vatan olabilmeyi, millet olabilmeyi, tam bağımsız yaşamanın kıymetini, Cumhuriyet olabilmeyi bize öğretmiş ve bizlere emanet etmiş. Ona sahip çıkmaya çalışıyoruz, onu yaşatmaya çalışıyoruz dedi.